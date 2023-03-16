Милли Меджлис Азербайджана осудил принятую Европарламентом резолюцию

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выразил решительный протест и резко осудил принятую Европарламентом 15 марта 2023 года резолюцию об отношениях ЕС-Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении комитета, сообщает в четверг Trend.

В заявлении отмечается, что в тексте резолюции, помимо повторения вводящих в заблуждение комментариев, сделанных Европейским парламентом в отношении Азербайджана по вопросам прав человека, основных свобод, управления и по другим темам, в то же время намеренно дискредитируются усилия Азербайджана по достижению мира, подстрекаются реваншистские силы в Армении, озвучивается лживая и оскорбительная риторика, направленная на дестабилизацию ситуации. Европарламент не только допустил принятие данной резолюции, наносящей ущерб его авторитету, но и стал орудием сил, пытающихся реализовать свои грязные планы в регионе Южного Кавказа путем хаоса и войны, что вызывает глубокое разочарование и гнев.

Также в заявлении говорится, что в резолюции Европарламента ставится под сомнение территориальная целостность Азербайджана, что является полным неуважением как к международному праву, так и к самому уставу этой организации. Принятие подобного документа, несомненно, является наглядным показателем того, что он исходит от Армении и армянской диаспоры, ставшей раковой опухолью Европы. "Омерзительный душок коррупции, ненависть к нашей стране, к ее истории, боли, вызванной почти 30-летней оккупацией 20% ее международно признанных территорий, этническими чистками, Ходжалинским геноцидом, судьбами более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, полностью разрушенными городами и селами, безразличие к разрушению исторического, культурного и религиозного наследия страны проявляются в резолюции во всей их наготе. Повторение с большим энтузиазмом армянских сказок о якобы "закрытии Лачинской дороги" и "гуманитарной катастрофе" показывают, насколько безответственны и предвзяты депутаты Европарламента.

Наряду с этим, Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям считает необходимым отметить позицию, продемонстрированную комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели во время обсуждения резолюции. Еврокомиссар продемонстрировал сбалансированный подход к оценке событий, происходящих в регионе. Несмотря на невероятное давление со стороны предвзятых депутатов, он высоко оценил роль Азербайджана как надежного партнера ЕС", - говорится в заявлении.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям призвал европейских парламентариев не подпитывать реваншистские силы, вести конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и взаимопонимании.