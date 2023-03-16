Главы государств ОТГ осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Главы государств Организации тюркских государств (ОТГ) осудили вооруженное нападение со смертельным исходом на посольство Азербайджана в Иране и призвали к проведению его скорого и тщательного расследования для привлечения к ответственности всех виновных.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в декларации, принятой на чрезвычайном саммите ОТГ в Анкаре.

Согласно документу, главы государств ОТГ также самым решительным образом осудили недавние преступления на почве ненависти к священной книге Корану, которые оскорбляют всех мусульман и могут привести к новым расистским, ксенофобским и исламофобским провокациям и нападениям в будущем.