БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление МИД Армении.

"Министерство иностранных дел Республики Армения попыталось представить заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Организации тюркских государств 16 марта 2023 года по вопросу о Западном Азербайджане в ложном контексте и попыталось нарушать наше право на мирное, достойное и безопасное возвращение.

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева за его политическую поддержку мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, и за озвучивание этого вопроса с трибуны престижных международных форматов.

Что касается термина Западный Азербайджан, против которого возражает правительство Армении, то хотелось бы отметить следующее. Учитывая тот факт, что азербайджанцы до недавнего времени составляли большинство в этом регионе и что более 95% топонимов и гидронимов, зафиксированных там до недавнего времени, имеют азербайджанское происхождение, употребление этого выражения вполне оправдано. В частности, если законные жители этого района были изгнаны из своих домов в результате этнической чистки, долг всего человечества использовать данный термин как способ отвержения этого преступления против человечности.

В концепции возвращения Общины, созданная на этой территории Республика Армения рассматривается как правовая и политическая реальность, а за основу берется подход, основанный на примирении и реинтеграции.

Как мы также упомянули в нашем письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну, наши требования о мирном возвращении в свои дома не должны быть неверно истолкованы или представлены как наносящие ущерб территориальной целостности или суверенитету Армении.

В данном случае правительству Армении лучше объясниться с использованием таких выражений, как «арцахское правительство», «арцахский народ», «арцахская армия».

Наконец, мы еще раз призываем правительство Армении создать условия для мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев, являющихся законными жителями этой территории, в рамках юридически обязывающего международного соглашения с механизмами верификаций и гарантий, и ответить на наш запрос диалога для этого", - говорится в заявлении Общины.