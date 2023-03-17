На золоторудном месторождении Вежнали завершены приёмо-сдаточные работы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На золоторудном месторождении Вежнали завершены приёмо-сдаточные работы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

В целях передачи золотоперерабатывающего завода и других вспомогательных средств производства компании Azerbaijan International Mining Company Limited на золоторудном месторождении Вежнали, расположенном в Зангиланском районе, были завершены операции по мониторингу и инспекции, а также приёмо-сдаточные работы.

Отметим, что золоторудное месторождение Вежнали находится в административном районе села Вежнали Зангиланского района. В годы оккупации Армения незаконно эксплуатировала золотоносные месторождения.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и министры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)