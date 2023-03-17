За 2022 год Кабинетом министров было принято 462 постановления, подписано 820 распоряжений - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За 2022 год Кабинетом министров было принято 462 постановления, подписано 820 распоряжений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

"В результате успешной и целенаправленной внутренней и внешней политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, растет международный авторитет нашей страны, развивается экономика, укрепляется обороноспособность, улучшается социальное положение населения. Прошедший год ознаменовался успешными реформами в общественно-политической жизни", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что за прошлый год Кабинетом министров было принято 462 постановления, подписано 820 распоряжений.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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