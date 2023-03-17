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В этом году на обеспечение социальных надбавок предусмотрено выделение 750 миллионов манатов - Али Асадов (Дополнено)

Политика Материалы 17 марта 2023 14:18 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - В этом году на обеспечение социальных надбавок предусмотрено выделение 750 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Было отмечено обеспечение повышения заработной платы, пособий, пенсий.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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