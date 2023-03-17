Утвержден меморандум между Азербайджаном и ОАЭ о взаимном признании водительских удостоверений

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений".

Согласно закону, утвержден Меморандум о взаимопонимании между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, подписанный 16 ноября 2022 года в городе Абу-Даби.