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Утвержден меморандум между Азербайджаном и ОАЭ о взаимном признании водительских удостоверений

Политика Материалы 17 марта 2023 15:43 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум между Азербайджаном и ОАЭ о взаимном признании водительских удостоверений

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений".

Согласно закону, утвержден Меморандум о взаимопонимании между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, подписанный 16 ноября 2022 года в городе Абу-Даби.

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