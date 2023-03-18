По ком звонит колокол?

Властные круги Армении продолжают играть с судьбой страны, максимально нагнетая ситуацию в регионе. Если курс развития событий не изменится, Азербайджану придется принимать жесткие решения и предпринимать радикальные шаги.

Политика, проводимая Арменией, направлена на чрезвычайное обострение ситуации на Южном Кавказе, сверх эскалацию, чтобы таким образом в мутных водах событий cловить рыб, обеспечивающих выгоду армян.

Но Ереван до сих пор не осознает и не может осознать, что эти воды могут стать смертельной воронкой для них самих же.

То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, проведя за последнюю неделю два совещания, действовал на основе указаний, полученных им от так называемого "коллективного Запада", делал истерические заявления, использовал выражения в духе своих призывов и заявлений накануне 44-дневной Отечественной войны 2020 года - все это можно считать факторами, предвещающими начало этапа серьезных сдвигов во внешней политике соседней страны.

Риторика Пашиняна ужесточилась. То он фактически унижает Россию, обвиняя ее в том, что "поскольку российские миротворцы не могут выполнять свои функции и обязанности, Москва должна обратиться в Совет Безопасности ООН", то указывает на то, что армянская община в Карабахе не будет вести никаких переговоров и обсуждений с официальным Баку, то называет армянские диверсионные и террористические вооруженные отряды "армией", то впадая в экстаз, косвенно заявляет, что Армения готова к новой войне.

Премьер-министр Армении, наряду с чувством реальности, утратил способность хладнокровно и логично оценивать сложившуюся ситуацию в регионе.

Маразм Пашиняна, соблазнившегося обещаниями Франции, месседжами бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена во время его двухдневного визита в Армению, дошел до того, что он начал выдвигать России ультиматумы.

Если раньше он подчеркивал, что Армения уже на пути к тому, чтобы покинуть ряды ОДКБ, то теперь хочет, чтобы российский миротворческий контингент был заменен "миротворческим корпусом ООН" (!).

Подобные требования официального Еревана достойны занесения в учебники по политологии, в качестве примера политического идиотизма и непонимания сложившихся реалий, как самый неудачный и опасный пример внешней политики.

Руководство Армении при поддержке и содействии Франции стремилось к принятию резолюции по Карабаху в Совете Безопасности ООН. Однако в результате блестящей эффективности азербайджанской дипломатии, а также позиций России, Великобритании и еще нескольких стран намерения армян рассыпались в прах.

Предложение о замене российских миротворцев международным контингентом стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Москвы.

Неслучайно пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя известное заявление премьер-министра Армении с крайней иронией, сказала: "Мне кажется, здесь ничего не нужно ни фантазировать, ни пытаться ходить вокруг и около. Все обязательства нашей страны четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Надо просто открыть этот документ и посмотреть какие обязательства несет на себе наша страна, а какие нет. Российские миротворцы делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку на земле. Они делают это в своей зоне ответственности. Конечно, здесь многое зависит от действий и заявлений всех сторон. Мы считаем, что эти заявления должны быть конструктивными, а общий успех должен стать их целью. Мы рассматриваем заявления армянской стороны как продолжение линии, принятой на саммите под эгидой Европейского союза в Праге в октябре 2022 года. Поэтому мы оставляем на совести армянской стороны, руководства Армении возложить ответственность за судьбу Карабаха на третью сторону".

Столь длинное заявление Захаровой позволяет де-факто определить контуры политики, которую Россия будет проводить в отношении Армении в ближайшем будущем.

Столкнувшаяся с тяжелыми геополитическими вызовами, экономико-финансовыми проблемами и санкциями, количество которых перевалило уже за 11 тысяч, Российская Федерация, естественно, будет использовать все средства в своем арсенале, чтобы не потерять позиции в регионе Южного Кавказа.

Воспринимая Азербайджан как страну-лидера региона, как страну, которая создает и формирует региональные реалии, российское руководство намерено поднять стратегическое партнерство с Баку на качественно новый уровень, максимально расширить сотрудничество.

Москва также стремится как можно быстрее установить устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе, восстановить коммуникации в регионе. Именно по этой причине проект Зангезурского транспортного коридора занимает особое место среди региональных приоритетов России.

Политика Армении, тормозящей процесс демаркации и делимитации условной государственной границы с Азербайджаном, выдвигающей чуть ли не каждый день новые требования и условия в переговорах о подписании окончательного мирного соглашения, препятствующей реинтеграции армянской общины Карабаха в Азербайджан, вооружающей армянские диверсионно-террористические группы на территориях временного размещения российских миротворцев, и называющей их "армией Нагорного Карабаха", вызывает не только серьезные вопросы, но и является источником беспокойства.

Нынешняя политика официального Еревана, наряду со странами, считающимися региональными геополитическими игроками, беспокоит США и Европейский союз.

Позиции Армении, которая наряду с проведенными в Вашингтоне обсуждениями, наглядно продемонстрировала готовность нарушить достигнутые и в Брюсселе договоренности, в любой момент могут взрывом нарушить относительное спокойствие в регионе.

Ереван все еще не понимает, что звонит в колокол по себе.

У армян пока есть время остановить опасное продвижение.

Потом будет слишком поздно.