БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил отчет правительства.
Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании парламента обсуждался отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2022 году.
Отчет представил премьер-министр Али Асадов.
Затем по отчету было проведено широкое обсуждение, депутаты высказали свои замечания и предложения.
После обсуждения отчет был вынесен на голосование и утвержден.
Отметим, что на заседании также присутствовали министры и руководители государственных комитетов.