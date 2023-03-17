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Милли Меджлис утвердил отчет правительства

Политика Материалы 17 марта 2023 17:30 (UTC +04:00)
Милли Меджлис утвердил отчет правительства

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил отчет правительства.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании парламента обсуждался отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2022 году.

Отчет представил премьер-министр Али Асадов.

Затем по отчету было проведено широкое обсуждение, депутаты высказали свои замечания и предложения.

После обсуждения отчет был вынесен на голосование и утвержден.

Отметим, что на заседании также присутствовали министры и руководители государственных комитетов.

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