БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил отчет правительства.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании парламента обсуждался отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2022 году.

Отчет представил премьер-министр Али Асадов.

Затем по отчету было проведено широкое обсуждение, депутаты высказали свои замечания и предложения.

После обсуждения отчет был вынесен на голосование и утвержден.

Отметим, что на заседании также присутствовали министры и руководители государственных комитетов.