Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

"По приглашению специального представительства в Шушу прибыли мэр сербского города Нови-Пазар Нихад Бишевач, посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич и другие официальные лица. После освобождения от оккупации впервые в историческом городе Шуша был подписан Меморандум о побратимстве с городом Нови-Пазар",- говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)