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Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)

Политика Материалы 17 марта 2023 17:40 (UTC +04:00)
Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

"По приглашению специального представительства в Шушу прибыли мэр сербского города Нови-Пазар Нихад Бишевач, посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич и другие официальные лица. После освобождения от оккупации впервые в историческом городе Шуша был подписан Меморандум о побратимстве с городом Нови-Пазар",- говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)
Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)
Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)
Подписан меморандум между Шушой и сербским городом Нови-Пазар (ФОТО)
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