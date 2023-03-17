Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили осужденных в Азербайджане армянских диверсантов

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) в очередной раз посетили без предварительного уведомления Бакинский СИЗО Пенитенциарной службы.

Как сообщили Trend в пятницу в Аппарате омбудсмена, были приняты в индивидуальном порядке и выслушаны лица, содержащиеся в этом учреждении, в том числе граждане Армении, арестованные за совершение ими преступлений в составе террористических-диверсионных групп на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период после прекращения военных действий на основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении. Этим лицам также были представлены законодательные акты на их языке, касающиеся механизмов обращения в связи с их правами.

В рамках посещения, в котором принял участие также квалифицированный врач, на месте были изучены условия их содержания - состояние камер, освещение, вентиляция, условия для личной гигиены и санитарии, медицинское обслуживание, питание. В ходе встреч было отмечено, что в отношении этих лиц соблюдаются требования законодательства, обеспечиваются их права, необходимая медицинская и психологическая помощь, эффективно организуется досуг.

Принятые лица сообщили, что у них нет жалоб на условия содержания, обращение, имеется доступ к телефонной связи, переписке, доступ к информации (телевидение, публикации), медицинскому обслуживанию.

Было отмечено, что задержанные имеют доступ к книгам и информационным материалам (на своем языке), а также им предоставлена возможность беспрепятственной встречи с представителями Международного комитета Красного Креста.