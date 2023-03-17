Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

Политика Материалы 17 марта 2023 18:06 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве иностранных дел, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные темы, стоящие на повестке дня в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости