Президент Ильхам Алиев: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение

БАКУ /Trend/ - Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придают нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение и символическое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

Глава государства передал праздничные приветствия живущим далеко за пределами страны соотечественникам, сердца которых бьются любовью к родине и которые вместе с нами встречают весну, и пожелал, чтобы этот знаменательный праздник принес в каждый дом, в каждый очаг новую радость, достаток и благополучие.