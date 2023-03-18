Совет министров иностранных дел ОИС принял 5 резолюций, выдвинутых Азербайджаном

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БАКУ /Trend/ - 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритании, городе Нуакшот, состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Trend в МИД, Азербайджанскую Республику на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым.

Выступая в рамках сессии, заместитель министра Ф.Рзаев выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на территории Турции и Сирии и повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Коснувшись наводнений в Пакистане и Чаде, заместитель министра отметил, что Азербайджан готов поддержать усилия ОИС по преодолению этих кризисных ситуаций.

Ф.Рзаев подробно проинформировал о процессе нормализации в период после окончания армяно-азербайджанского конфликта и провокационных шагах Армении, препятствующих этому, минных угрозах. Заместитель министра проинформировал участников заседания об инициативах Президента Азербайджанской Республики в качестве председателя Движения неприсоединения, посвященных вопросам восстановления после COVID-19.

В ходе выступления была представлена ​​информация о международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проведенной при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20, приуроченной к годовщине объявления Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

По итогам заседания Совета министров было принято 5 резолюций, выдвинутых по инициативе нашей страны.

В резолюциях "Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", "Поддержка деятельности по экономическому и социальному развитию территорий Азербайджанской Республики, освобожденных от оккупации" и "Разрушение и осквернение исторических и культурных памятников, относящихся к исламской религии, на территории Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" политика оккупации и агрессии, проводимая Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, решительно осуждается, выражается поддержка правительству и народу Азербайджана в направлении устранения серьезных последствий оккупации, а также в восстановительных работах.

В резолюции "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждается массовая резня, совершенная 26 февраля 1992 года в Ходжалы против гражданского населения Азербайджана, призывается мировое сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, выражается поддержка общественной кампании "Справедливость для Ходжалы".

В резолюции "Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране", принятой Советом министров ОИС, в которую входят 57 стран, государства-члены ОИС решительно осудили вооруженное нападение со смертельным исходом 27 января 2023 года на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, призывая правительство Ирана тщательно расследовать произошедшее нападение, призывается привлечь к уголовной ответственности виновных в совершении нападения и обеспечить охрану дипломатических представительств Азербайджанской Республики, находящихся на территории Исламской Республики Иран, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. В резолюции также приветствуются заявления Секретариата ОИС и государств-членов ОИС, осуждающие нападение на посольство.

Bakı.Trend