Во всех вопросах Европейский парламент поддерживал позицию Армении - Заявление Общины Западного Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Во всех вопросах, вызывающих разногласие между Азербайджаном и Арменией, Европейский парламент поддерживал позицию Армении. Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана касательно резолюций Европейского парламента об Азербайджане и Армении.

"15 марта 2023 года Европейский парламент принял резолюции о связях Европейского Союза с Азербайджаном и Арменией.

Прежде всего следует отметить, что как Община, пострадавшая от систематического нарушения Арменией прав человека, мы предельно внимательно и с особой чувствительностью наблюдаем за международными процессами в области прав человека и региональной безопасности.

Упомянутые резолюции, в которых отражены такие вопросы, как мир, безопасность и права человека, вызывают непосредственный интерес у нашей Общины, представляющей азербайджанцев, силой изгнанных Арменией.

Перед Европейским парламентом как одним из основных органов Европейского Союза стоят важные задачи в области выполнения содержащихся в основных документах Союза положений о поощрении без дискриминации равенства людей и верховенства прав человека. Европейский Союз добровольно взял на себя миссию поощрения прав человека, и мы в принципе приветствуем это.

Однако с сожалением должны отметить, что показатели деятельности Европейского парламента в вопросе защиты прав азербайджанцев, изгнанных из нынешней Армении, являются крайне низкими и даже вредными.

Еще в 1988 году, когда Армения в массовом порядке изгнала азербайджанцев, Европейский парламент, приняв резолюцию о ситуации в Советской Армении, выразил поддержку территориальным притязаниям Армении и закрыл глаза на нарушение прав азербайджанцев в этой республике. В первое время мы полагали, что это связано с отсутствием информации у европейских парламентариев и деятельностью проармянски настроенных лоббистских структур.

Однако впоследствии выяснилось, что предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев носит системный характер и даже включает элементы ненависти. Во всех вопросах, вызывающих разногласие между Азербайджаном и Арменией, Европейский парламент поддерживал позицию Армении, в ряде случаев занимаемая им позиция была более радикальной, чем позиция Армении.

К сожалению, принятыми 15 марта 2023 года резолюциями Европейский парламент продолжает эту нездоровую традицию.

Умалчивание авторами резолюции, уделяющими широкое место всем проверенным и непроверенным притязаниям Армении, того факта, что сегодня на территории нынешней Армении, где азербайджанцы в недалеком прошлом составляли большинство, не осталось ни одного азербайджанца, и таких преступлений против человечности, как полное уничтожение там культурного наследия Азербайджана и массовое изменение географических названий, является очевидной предвзятостью.

В то время как основная причина конфликта, произошедшего между Азербайджаном и Арменией, заключается в политике ксенофобии и территориальной экспансии со стороны Армении и в изгнании всех азербайджанцев со своей территории, в резолюциях звучат вымышленные утверждения о главной причине. В резолюциях, где выдвигаются требования, связанные с международной миротворческой операцией и механизмами международной гарантии для армян, проживающих на территории Азербайджана, почему-то не выдвигается аналогичное требование для азербайджанских беженцев, которые должны вернуться в Армению. В резолюциях отражена такая откровенная ложь, как якобы готовность Армении принять миссию ЮНЕСКО по изучению фактов для оценки состояния азербайджанского культурного наследия на своей территории. На самом деле, Армения отказалась принять такую миссию.

В части под названием «Уважение прав и фундаментальных свобод человека» резолюции, касающейся Армении, нет ни единого слова о правах азербайджанцев, являвшихся законными жителями этой страны и изгнанных из-за этнической дискриминации. Подобный подход в отношении Армении, превратившейся в моноэтническую страну путем этнической чистки, означает открытую поддержку осуществляемой ею дискриминации.

Равно как это делает правительство Армении, в резолюции содержится замечание относительно термина Западный Азербайджан. В связи с этим хотим подчеркнуть, что с учетом преобладания до недавнего времени азербайджанцев на данной территории и азербайджанского происхождения 95 процентов зарегистрированных до последнего периода топонимов и гидронимов, использование данного выражения вполне обосновано. В частности, если азербайджанцы, являющиеся законными жителями этих мест, были силой изгнаны из родных очагов, то применение данного выражения – долг всего человечества с точки зрения ликвидации преступления против человечности.

Все это позволяет говорить о том, что главное для Европейского парламента – это продвижение определенных интересов, а не права человека, международное право и мир между Арменией и Азербайджаном. Хотим отметить, что мы понимаем стремление любой структуры беспрепятственно отстаивать свои интересы на международном уровне. В этом смысле не составляет исключения и Европейский парламент. Однако мы не можем согласиться с тем, что Европейский парламент для продвижения азербайджанофобских подходов определенных кругов злоупотребляет такими благородными ценностями, как права человека.

Мы призываем Европейский парламент отказаться от предвзятого подхода, оказать поддержку мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках механизма верификации и гарантий обязательного в юридическом отношении международного соглашения. С этой целью мы просим, чтобы Европейский парламент в соответствии с обращением, направленным нами председателю Совета Европейского Союза, поощрил выполнение миссией Европейского Союза в Армении, согласно своему мандату, следующего:

внесение вклада в обеспечение безопасности изгнанных из Армении азербайджанцев;

сбор информации о влиянии конфликта на силой изгнанных из Армении азербайджанцев, в том числе подготовка отчетов о состоянии собственности и культурного наследия азербайджанцев;

подготовка и осуществление мер по установлению доверия для изгнанных из Армении азербайджанцев, в том числе создание условий для посещения ими своих домов, кладбищ, священных мест и культурных памятников;

подготовка и реализация совместно с Общиной соответствующих программ относительно соблюдения международного гуманитарного права, прав человека, защиты гражданских лиц, положений резолюций Совета безопасности ООН, в том числе Резолюции о женщинах, мире и безопасности 1325 (2000), Резолюции по вопросам молодежи, мира и безопасности 2250 (2015), Резолюции по вопросам детей и вооруженных конфликтов 1612 (2005).

Наконец, мы как Община, выражаем готовность принять участие в совместных усилиях по изучению реальных событий во имя примирения, рекомендованных резолюцией «Об отношениях Европейский Союз–Армения» (Р9_ТА(2023)0081, 2021/2230(INI)", - говорится в заявлении.