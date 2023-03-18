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Совет министров иностранных дел ОИС призвал Иран привлечь к ответственности виновных в нападении на посольство Азербайджана (ДОПОЛНЕНО)

Политика Материалы 18 марта 2023 10:42 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В резолюции "Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране", принятой Советом министров ОИС, в которую входят 57 стран, государства-члены ОИС решительно осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране 27 января 2023 года

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Правительство Ирана призывается к проведению тщательного расследования произошедшего нападения, привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении нападения и обеспечению охраны дипломатических представительств Азербайджанской Республики, находящихся на территории Исламской Республики Иран, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. В резолюции также приветствуются заявления Секретариата ОИС и государств-членов ОИС, осуждающие нападение на посольство.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.

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