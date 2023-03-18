Совет министров иностранных дел ОИС призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В резолюции "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждается массовая резня, совершенная 26 февраля 1992 года в Ходжалы против гражданского населения Азербайджана, отражен призыв к мировому сообществу признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, выражается поддержка общественной кампании "Справедливость для Ходжалы".

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В резолюциях "Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", "Поддержка деятельности по экономическому и социальному развитию территорий Азербайджанской Республики, освобожденных от оккупации" и "Разрушение и осквернение исторических и культурных памятников, относящихся к исламской религии, на территории Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" решительно осуждается политика оккупации и агрессии, проводимая Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, выражается поддержка правительству и народу Азербайджана в направлении устранения серьезных последствий оккупации, а также в восстановительных работах.