Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили №-скую воинскую часть (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики, представители Аппарата посетили №-скую воинскую часть.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны, делегация ознакомилась с обеспечением личного состава и бытовыми условиями, были проведены встречи и беседы с военнослужащими.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам защиты прав военнослужащих, изучения ситуации с защитой прав человека и по другим вопросам.

Представители Аппарата положительно оценили созданные условия, а также патриотические и учебно-воспитательные мероприятия, проводимые с личным составом.

В заключение с участием гостей на территории воинской части были посажены различные виды деревьев, было сделано фото на память.