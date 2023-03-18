Утвержден генплан развития города Физули

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении генерального плана развития города Физули до 2040 года.

Как сообщили Trend в субботу в Кабинете министров, согласно постановлению, в соответствии с пунктом 4.2 указа Президента Азербайджанской Республики от 4 сентября 2012 года № 695 о применении закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2012 года № 392-IVQ "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и Строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании", с учетом предложения Госкомитета по градостроительству и архитектуре, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял постановление об утверждении генерального плана развития города Физули до 2040 года.