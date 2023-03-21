Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю дня рождения Ашуга Алескера (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:07)

БАКУ /Trend/ - Всемирный день поэзии, который человечество отмечает сегодня, и праздник Новруз, прививающий ценности мира и гуманизма, имеют для западных азербайджанцев особое значение. Сегодня также день рождения Ашуга Алескера (1821-1926), гения азербайджанской поэзии и яркого представителя гёйчинской ашугской школы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что Ашуг Алескер, родившийся в 1821 году в селе Агкилсе Гёйчинского уезда Иреванского ханства, овладел ашугским искусством под руководством другого видного мастера гёйчинской ашугской школы - ашуга Алы. Своим непревзойденным музыкальным мастерством Ашуг Алескер вдохнул новую жизнь в тысячелетние традиции озан-ашугского искусства, создав произведения, отражающие дух азербайджанского народа. Пронизанные любовью к родному языку и родной природе, его глубокие и трогательные патриотические произведения служат ярким доказательством безграничных возможностей самовыражения. Литературный вклад Ашуга Алескера, отличающийся философской глубиной и поэтической лирикой, стал неотъемлемой частью наследия азербайджанской литературы. Ашуг Алескер создал школу, сформировавшую талантливых музыкантов, его наследие вдохновляет поколения выдающихся поэтов, писателей, а его поэзия сыграла большую роль во включении азербайджанского ашугского искусства в Список всемирного нематериального культурного наследия.

"Богатое литературное наследие Ашуга Алескера широко пропагандировалось благодаря неустанным усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева. По инициативе общенационального лидера 150-летний юбилей Ашуга Алескера был отмечен на государственном уровне, в его родном селе был установлен памятник Ашугу Алескеру. Проведение 200-летнего юбилея Ашуга Алескера распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, включение ашугского искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой сыграли неоценимую роль в увековечении творчества Ашуга Алескера как общечеловеческого достояния.

С болью в сердце отмечаем, что правительство Армении разрушило большую часть оставшегося там культурного наследия Азербайджана, в том числе памятник Ашугу Алескеру. Сегодня мы, изгнанные из Армении азербайджанцы, с гордостью отмечаем день рождения Ашуга Алескера, творчество которого является общечеловеческим достоянием, и в то же время скорбим о нашем уничтоженном культурном наследии в Западном Азербайджане. Мы до сих пор не можем посетить могилу Ашуга Алескера и другие святыни, кладбища, которые нам пришлось покинуть в Армении. Наши обращения к международному сообществу в связи с этими фактами остались без ответа. Мы все еще ждем ответа на наше обращение к председателю Совета Европейского союза Шарлю Мишелю, направившему в Армению миссию с соответствующим мандатом по реализации мер доверия. Неоднократные обращения общественности Азербайджана в ЮНЕСКО в связи с отправкой миссии в Армению для мониторинга состояния культурного наследия Азербайджана остались без ответа. Политика этнической чистки Армении нанесла огромный ущерб нашим культурным памятникам, в том числе ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Поэтому содействие безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев является основной задачей, стоящей перед человечеством и с точки зрения восстановления и сохранения этого культурного наследия. Учитывая все это, мы еще раз обращаемся к международной общественности с просьбой оказать содействие в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их персональных и коллективных прав по возвращении туда, восстановлении нашего разрушенного культурного наследия", - говорится в заявлении.

Кроме того, Община требует от правительства Армении в своем заявлении немедленно прекратить разрушать еще остающееся на этой территории азербайджанское культурное наследие. Община также призывает ЮНЕСКО обеспечить оценку состояния культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам, на территории Армении, в том числе подготовку списка поврежденных, а также стертых с лица земли образцов азербайджанского культурного наследия и выполнение правительством Армении обязательств по их восстановлению и сохранению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)