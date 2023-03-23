Армения должна перестать препятствовать реинтеграции армянских жителей Карабаха - МИД (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна перестать пытаться вмешиваться в дела Азербайджана касательно контактов с армянскими жителями Карабахского региона страны с целью их реинтеграции, препятствовать этому.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ в связи с необоснованными претензиями, высказанными премьер-министром Армении Пашиняном 23 марта.

"Мы осуждаем и отвергаем абсолютно необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который упорно повторяет заявление министерства иностранных дел Армении от 18 марта, несмотря на данный нами развернутый ответ.

Агрессивная риторика руководства Армении, угрожающая территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и игнорирующая взятые Арменией на себя международные обязательства, показывает, что эта страна не заинтересована в мире в регионе. Мы рекомендуем премьер-министру Николу Пашиняну извлечь урок из истории и направить в правильном направлении Армению, которая в течение 30 лет оккупировала азербайджанские территории, проводила этнические чистки против сотен тысяч азербайджанцев, не препятствовать мирной повестке, которую Азербайджан продвигает с 2020 года, а также отказаться от агрессивной деятельности, такой как посягательство на территориальную целостность и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Недопустимо, чтобы возвращение на родину бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами политики этнической чистки Армении, было расценено как нарушение трехстороннего заявления Азербайджаном. Точно так же армянская сторона не имеет морального права представлять себя "правозащитником" армянских жителей Азербайджана.

Абсурдно, что Армения, которая разрушала собственность, принадлежащую азербайджанцам, как в Армении, так и в городах и селах, которые она удерживала под оккупацией в течение 30 лет, незаконно переселяя армян на эти территории, выступает против осуществления Азербайджаном расселения на своих суверенных территориях и исторических землях. Это заявление также прямо противоречит Пражскому и Сочинскому соглашениям, на которые Армения постоянно ссылается", - сказал он.

Также было отмечено, что насильственно изгнавшая азербайджанцев с их исторических земель Армения, не переваривающая мирного существования представителей различных народов в Азербайджане, при этом утверждает, что не является моноэтническим государством, и это еще один пример армянской фальсификации.

"Если Армения действительно намерена отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану, от своей реваншистской политики, она должна отказаться от подобной агрессивной риторики. Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна перестать пытаться вмешиваться в дела Азербайджана касательно контактов с армянскими жителями Карабахского региона страны с целью их реинтеграции, препятствовать этому", - сказал пресс-секретарь МИД.