Президент Узбекистана поздравил азербайджанскую диаспору с праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В торжестве по случаю Новруз байрамы, проведенном в парке “Новый Узбекистан” в Ташкенте, приняла участие и азербайджанская диаспора, передает в пятницу Trend со ссылкой на государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Как сообщается, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетивший азербайджанскую выставку, организованную в рамках мероприятия Республиканским азербайджанским национальным культурным центром, встретился с членами нашей диаспоры. Поздравив представителей азербайджанской диаспоры с праздником, президент Узбекистана ознакомился с представленными на выставке экспонатами, послушал азербайджанскую музыку и песни. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев сказал, что в сентябре посетит Азербайджан с визитом.

"Руководство центра от имени наших соотечественников выразило признательность главе государства Узбекистана.

На праздничном концерте выступили творческие коллективы различных народов, в том числе азербайджанцев", - говорится в сообщении комитета.