18 преступников, причастных к геноциду в селе Баганис Айрым, объявлены в международный розыск (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:03)

БАКУ /Trend/ - 18 преступников, причастность которых в совершении геноцида в селе Баганис Айрым Газахского района была доказана, объявлены в международный розыск.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.

Он отметил, что согласно действующему законодательству, с целью расследования, дачи правовой оценки преступлениям против мира и человечности, других преступлений, связанных с войной, терроризмом, совершенных против граждан Азербайджанской Республики, выявления и привлечения к уголовной ответственности лиц, участвовавших в организации и совершении этих преступлений, а также поднятия соответствующих ходатайств перед аффилированными международными организациями в связи с фактами грубого нарушения норм международного права, 18 декабря 2003 года единым приказом генерального прокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности Азербайджана создана совместная следственно-оперативная группа.

По его словам, с 5 мая 2005 года расследование данного уголовного дела возложено на Военную прокуратуру, а процессуальное руководство предварительным следствием возложено на заместителя генерального прокурора, военного прокурора, генерал-лейтенанта юстиции Ханлара Валиева.

"После принятия уголовного дела к производству в Военной прокуратуре республики был составлен новый следственно-оперативный план, в отличие от предыдущих лет предварительное расследование по каждому из совершенных преступлений проводилось в соответствии с единым следственно-оперативным планом уголовного дела в полном соответствии с международными договорами, международно-правовыми нормами нашей страны, а также требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно информации, материалами следствия по эпизоду геноцида Баганис Айрым было доказано, что 24 марта 1990 года около 8 часов утра незаконные армянские вооруженные формирования проникли с территории Армении в село Баганис Айрым Газахского района с целью полного или частичного уничтожения азербайджанцев как национальной группы, убийства, а также выселения сельских жителей из мест постоянного проживания без оснований, установленных нормами международного права и законами Азербайджана, изгнания азербайджанского населения, нападения на дома, управления, предприятия и организации и совершения других преступлений против азербайджанцев. Напав на село с разных направлений на различной военной технике, боевых и специальных транспортных средствах, они интенсивно обстреливали население, то есть мирных жителей деревни, на улицах и в собственных домах из крупнокалиберного огнестрельного оружия, пулеметов, автоматов, гранатометов.

В результате, подвергшись немыслимым пыткам, с особой жестокостью были убиты 10 человек, в числе которых три женщины и один 39-дневный ребенок только потому, что они были азербайджанцами, два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Были разграблены и сожжены 12 частных домов, 438 жителей села были принудительно выселены из мест своего законного нахождения без оснований, установленных нормами международного права и законами Азербайджанской Республики.

В ходе расследования уголовного дела, в отношении 18 лиц, причастность которых к совершению преступлений против мира и человечности по эпизоду геноцида в Баганис Айрым была доказана, приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное перемещение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

На основании судебных решений в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под арест, документы для обеспечения их розыска направлены в Национальное бюро Интерпола в Азербайджане и Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. В настоящее время в этом направлении продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия", - отметил он.