Незаконные военные перевозки армян по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу продолжаются - минобороны (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 марта в очередной раз было замечено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, нашими техническими средствами наблюдения было зафиксировано движение одной боевой машины БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, трех тентовых автомобилей КамАЗ и автомобиля КамАЗ с цистерной, принадлежащих армянам.

Еще раз заявляем о недопустимости осуществления военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента, что является грубым нарушением положений трехстороннего заявления.

Создание условий для свободной перевозки живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств материально-технического обеспечения в сопровождении российского миротворческого контингента для незаконных армянских формирований, действующих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, является грубым нарушением со стороны миротворческого контингента достигнутых договоренностей. Такие случаи должны быть немедленно прекращены.

Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге.