Искажение сути переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией недопустимо - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:16 )

БАКУ/Trend/ - Искажение сути переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией недопустимо.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сказанные им в интервью египетскому информационному агентству "Аль-Каира".

По словам А.Гаджизаде, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью исказил суть переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и предпринял попытку ввести в заблуждение международную общественность, что абсолютно неприемлемо.

Эти заявления министра Армении являются очередным наглядным примером того, насколько Армения манипулирует в переговорах по мирному соглашению и демонстрирует несерьезный подход к процессу.

Как известно, несмотря на согласованный между сторонами формат переговоров по мирному договору и договоренности о соблюдении определенных правил, армянская сторона в декабре бойкотировала очередной раунд переговоров и сорвала процесс. Армянская сторона до сих пор не вернулась к переговорам по мирному договору.

С другой стороны, армянская сторона постоянно интерпретирует некоторые элементы, предложенные ею к проекту мирного соглашения, вырывая их из контекста, и формируя у общественности ложное мнение. Такой подход не вносит положительного вклада в процесс, а скорее направлен на воспрепятствование переговорам.

Что касается претензий министра иностранных дел Армении относительно "международного механизма для прав и безопасности" армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана - позиция Азербайджана в этом вопросе известна Армении. Усилия, противоречащие нормам и принципам международного права, по включению положения касательно этого вопроса в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией демонстрируют, что Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, и подобные попытки бесперспективны.

Как неоднократно отмечала азербайджанская сторона, реинтеграция проживающих в регионе лиц армянского происхождения будет обеспечена в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона полна решимости вести диалог с армянскими жителями в этом направлении, и в этом вопросе какое-либо внешнее вмешательство недопустимо. Мы выдвинули предложение о проведении в Баку очередной встречи по реинтеграции армянских жителей, и Армения не должна препятствовать деятельности Азербайджана в этом направлении.

Еще раз призываем армянскую сторону вернуться за стол переговоров по мирному договору и провести серьезную работу в этом направлении. Азербайджан готов немедленно принять участие в переговорах по мирному соглашению", - отметил А.Гаджизаде.