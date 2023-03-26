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Азербайджан призывает правительство Франции уважать конституционные права в стране - МИД (Дополнено)

Политика Материалы 26 марта 2023 19:08 (UTC +04:00)
Азербайджан призывает правительство Франции уважать конституционные права в стране - МИД (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Мы призываем правительство Франции уважать конституционные права в стране.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местной прессы о протестах во Франции.

«Мы осуждаем чрезмерное и непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против протестов во Франции в связи с решением президента Макрона, а в некоторых случаях и бесчеловечное поведение по отношению к протестующим.

Призываем французское правительство уважать конституционные права в стране, такие как свобода мнений и свобода собраний, а также право на мирный протест.

Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи чрезмерного насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны», - отметил Гаджизаде.

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