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Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН (Дополнено)

Политика Материалы 28 марта 2023 09:47 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и Социального Совета ООН.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что Концепция возвращения, охватывающая вопросы обеспечения прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, на мирное, безопасное и достойное возвращение, восстановление и защиту их индивидуальных и коллективных прав, в том числе прав собственности, культурно-исторического наследия, распространена на всех официальных языках ООН (английский, французский, русский, китайский, арабский и испанский), в соответствии с пунктами повестки дня указанных основных органов по предотвращению вооруженных конфликтов, миростроительству, защите прав беженцев, искоренению расовой дискриминации, продвижению прав человека, предотвращению геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

Ульвия Зульфигар сказала, что распространение Концепции Возвращения в качестве документов основных органов ООН является большим успехом на пути мирного возвращения западных азербайджанцев на родные земли. Распространение мирной и полностью соответствующей международному праву концепции в качестве официального документа в ООН еще больше снижает возможности правительства Армении исказить вопрос о Западном Азербайджане, призывает эту страну начать переговоры с Общиной и поощряет начало международного процесса по этому вопросу.

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