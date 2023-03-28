Назначен специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

В соответствии с распоряжением Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный Указом Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года № 1386 "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике".