Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Назначен специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе (Дополнено)

Политика Материалы 28 марта 2023 13:21 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:13)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

В соответствии с распоряжением Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный Указом Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года № 1386 "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости