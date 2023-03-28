Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)