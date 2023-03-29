Посол Великобритани осудил вооруженное нападение на Фазиля Мустафу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Несколько месяцев назад у меня была возможность познакомиться с Фазилем Мустафой. Вооруженное нападение на него вчера вечером меня очень огорчило.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Я решительно осуждаю этот инцидент и желаю ему скорейшего выздоровления",- говорится в публикации.

Напомним, что 28 марта в 21:51 перед домом депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия. В результате теракта Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)