Началась встреча глав МИД Азербайджана и Израиля (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Израиля Эли Коэна.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter глава МИД Израиля Эли Коэн.

"Впервые за 30 лет в Израиль приедет посол Азербайджана и откроется посольство. Добро пожаловать в Израиль",- говорится в публикации.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)