Решительно осуждаю террористический акт против Фазиля Мустафы - Эльшан Мусаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю террористический акт против Фазиля Мустафы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат парламента Азербайджана Эльшан Мусаев.

Он сказал, что невозможно полностью застраховаться от подобных событий.

"Однако пусть силы совершившие это знают и осознают, что такими террористическими актами они не смогут поколебать опору азербайджанского государства и бросить тень на нашу стабильность.

Фазиль Мустафа является мужественным человеком, настоящим государственным деятелем, любящим свою Родину. По этой причине он и был выбран в качестве цели. А цель состояла в том, чтобы убить его. Я очень благодарен профессиональным врачам, которые сделали все возможное, чтобы Фазиль Мустафа выжил. Я абсолютно уверен, что в скором времени преступник совершивший этот террористический акт, будет арестован", - добавил Мусаев.

Напомним, что 28 марта в 21:51 перед домом депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия. В результате теракта Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)