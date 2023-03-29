Мы благодарны Израилю за поддержку позиции Азербайджана во Второй Карабахской войне - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы благодарны Израилю за поддержку позиции Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

Он отметил, что Израиль поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в течение 30 лет нахождения азербайджанских земель под оккупацией Армении.

"Мы благодарны Израилю за поддержку позиции Азербайджана. Среди героически погибших на войне за защиту Азербайджана, были и азербайджанцы еврейского происхождения",- сказал Байрамов.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)