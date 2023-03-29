Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле - глава МИД Израиля (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле показывает глубину стратегических отношений между двумя странами.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)