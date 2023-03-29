Последние 30 лет отношения между Израилем и Азербайджаном развивались в различных сферах – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Последние 30 лет отношения между Израилем и Азербайджаном развивались в различных сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

Министр отметил, что Азербайджан и Израиль, активно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и энергетики.

"Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле стало важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества",- сказал он.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)