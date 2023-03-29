Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Израиля (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 29 марта состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Израиля Эли Коэна.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем в двустороннем и многостороннем форматах, обсуждены вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, образовательной областях, сфере высоких технологий, а также в военно-технической и гуманитарной областях.

Отметив, что между Азербайджаном и Израилем существуют связи, основанные на исторической дружбе, сотрудничестве, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что взаимные визиты между двумя странами способствуют дальнейшему развитию отношений. Наряду с ежегодным Стратегическим диалогом между министерствами иностранных дел наших стран, заседание которого состоялось в январе этого года в Баку, показателем крепкой дружбы и партнерства двух стран является также проведение в нашей столице служебного совещания послов Израиля в странах Евразии с участием высокопоставленных сотрудников центрального аппарата министерства иностранных дел Израиля. Было подчеркнуто, что открытие посольства Азербайджана в Израиле будет способствовать укреплению стратегических союзнических связей.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об инициативах Азербайджана по установлению мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе. Он отметил, что при этом Армения постоянно совершает провокации и наносит ущерб мирному процессу. Также министр проинформировал о процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий, масштабных восстановительных и строительных работах, с удовлетворением отметил участие израильских компаний в этом процессе.

Глава МИД Израиля Эли Коэн подчеркнул, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны выразили готовность к дальнейшему активному развитию политического диалога на различных уровнях по всему спектру стратегических двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили с заявлением на пресс-конференции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)