Помощник госсекретаря США по делам международных организаций находится с визитом в Азербайджане (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Помощник госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Trend передает в среду со ссылкой на посольство США в Баку.

"Посольство США в Баку радо приветствовать помощника госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон, посетившую Азербайджан с целью встреч с государственными лицами для обсуждения приверженности США многостороннему сотрудничеству в решении коллективных глобальных вызовов. Находясь в Азербайджане, помощник госсекретаря обсудит вопросы текущих и потенциальных сфер многостороннего сотрудничества. Это также включает в себя вопросы, связанные с контекстом достижения Целей устойчивого развития и решения транснациональных проблем, включая изменение климата, продовольственную безопасность и глобальную безопасность здравоохранение. Помощник госсекретаря Сисон также будет агитировать за Эми Поуп, кандидатуру которой США выдвинули на пост генерального директора Международной организации по миграции", - говорится в сообщении.

Помощник госсекретаря Мишель Сисон возглавляет Бюро по делам международных организаций Государственного департамента США. Имеющее шесть дипломатических миссий (в Женеве, Монреале, Найроби, Нью-Йорке, Риме и Вене) Бюро разрабатывает и реализует политику США в Организации Объединенных Наций и в ряде других многопрофильных организаций. Основная миссия организации - использовать многостороннюю дипломатию как средство продвижения интересов США через более эффективную и действенную ООН и многостороннюю систему.