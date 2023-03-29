В Израиле состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, представители парламентов, общественности, деятели искусства обеих стран.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступая на мероприятии, министр Джейхун Байрамов отметил, что открытие посольства придаст новый импульс развитию отношений двух стран. Он рассказал о различных направлениях азербайджано-израильского сотрудничества, отметил перспективные возможности. Был также отмечен вклад еврейской общины Азербайджана в развитие общества в стране. Министр выразил уверенность, что после открытия посольства активизируется и деятельность азербайджанской диаспоры в Израиле.

Охарактеризовав данную церемонию как историческое событие, министр Эли Коэн подчеркнул, что открытие посольства свидетельствует об уровне стратегических связей между двумя странами за 30 лет сотрудничества. Назвав Азербайджан стратегическим партнером Израиля, министр отметил тесное сотрудничество двух стран в различных сферах. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении этих связей.

На церемонии также была представлена концертная программа деятелей искусства Азербайджана.