В Израиле состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 марта в 18:21)

БАКУ /Trend/ - 29 марта в Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле с участием министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Эли Коэна, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В мероприятии также приняли участие министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Милли Меджлиса, председатель комитета Кнессета по безопасности и внешней политике Юлий Эдельштейн, глава израильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в израильском кнессете Владимир Белиак, члены кнессета, председатель партии Yisrael Beiteinu Авигдор Либерман, члены азербайджанского еврейского общественность, общественные и политические деятели Израиля, бывший спикер Кнессета Далия Ицик, заместитель мэра Иерусалима и другие официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, министр Джейхун Байрамов отметил, что открытие посольства еще больше углубит существующие стратегические отношения между Азербайджаном и Израилем, а также подчеркнул важную роль азербайджанской общины Израиля в отношениях между двумя странами.

Говоря о значении, которое Азербайджан придает отношениям с Израилем, министр отметил, что эти отношения основаны на сосуществовании народов в условиях мира и спокойствия. Также была отмечена важность существующего политического диалога на высоком уровне между странами и работа совместной Межправительственной комиссии в двусторонних отношениях.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, экономики, энергетики, туризма, образования и других областях. Он отметил, что открытие посольства является очень важным историческим событием в отношениях двух стран.

Далее при участии министров состоялась церемония открытия доски с названием посольства Азербайджана в Израиле.

На мероприятии также была представлена ​​выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении видных представителей классической и народной музыки Азербайджана.