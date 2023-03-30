Возбуждено уголовное дело по факту массовой депортации, преследований и геноцида азербайджанцев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по материалам проведенного расследования на основании обращения Общественного объединения 'Община Западного Азербайджана', Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, согласно документам, хранящимся в Государственном архиве Азербайджана, с начала XX века вооруженные формирования, созданные под руководством лиц армянского происхождения, перейдя к активным действиям, совершали преступления против мира и человечности, в отношении лиц азербайджанского происхождения, проживающих на землях Западного Азербайджана.

Так, армянскими вооруженными формированиями до марта 1918 года в Иреванском уезде Иреванской губернии было разрушено 32 села, в Эчмиадзинском уезде - 84, в Ново-Баязидском уезде -7 и в Сурмалинском уезде – 75 сел, в общей сложности было разрушено 198 сел, в указанных уездах геноциду и принудительной депортации подверглись около 135 тысяч азербайджанцев.

С этой же преступной целью в 1948-1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев были массово и насильственно выселены из родных земель территории Армянской ССР, тысячи людей, в том числе старики и младенцы, некоторые из которых погибли, не выдержав тяжелых условий переселения, резких климатических изменений, физических и душевных потрясений.

Кроме того, в течение 1988-1992 годов данные преступления планомерно продолжались, более 250 тысяч азербайджанцев из 185 населенных пунктов Западного Азербайджана были депортированы и подвергнуты преследованиям, насильственному выселению с родных земель со стороны правительства Армении, комитетов "Карабах" и "Крунк", 216 азербайджанцев были убиты армянскими вооруженными силами с особой жестокостью.

В связи с тем, что указанные факты являются элементами преступлений, предусмотренных международным и внутригосударственным законодательством, по этим признакам Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу предусматривается направление ходатайств о правовой помощи в органы прокуратуры зарубежных стран и сотрудничество с международными организациями.