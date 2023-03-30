Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на заседании правительства 30 марта.

Гаджизаде отметил, что ни для кого не является секретом агрессивная деятельность Армении.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований для неверного преподнесения в очередной раз премьер-министром Армении решения Международного суда относительно Лачинской дороги и озвучивания им обвинений в том, что Азербайджан якобы "перекрыл" Лачинскую дорогу.

"Вместе с тем неприемлемо, что премьер-министр называет "оккупацией" принятие подразделениями азербайджанской армии соответствующих мер контроля, без применения какой-либо силы, для предотвращения использования Арменией сухопутных дорог к северу от Лачинской дороги, на суверенной территории Азербайджана, для незаконной деятельности и намерения дальнейшей эскалации ситуации и совершения возможных провокаций путем переброски оружия и боеприпасов на территорию Азербайджана.

Предотвращение незаконной деятельности Армении, которая активно занимается переброской живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, является суверенным правом Азербайджана, и Азербайджан полон решимости принимать все необходимые меры в этом направлении. Также вызывает недоумение, что в Армении напряженно отнеслись к информации о взятии Азербайджаном под контроль нескольких стратегических высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширной приграничной территории между селами Джагазур и Забух Лачинского района в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги, а премьер-министр Армении прокомментировал эту информацию в своем выступлении. Также хорошо известно, что отрицание премьер-министром присутствия вооруженных сил Армении на территории Азербайджана не согласуется с заявлениями подчиненных ему официальных лиц Армении и министерства обороны о том, что вооруженные силы до сих пор не выведены.

Мы хорошо помним, как армянская сторона, несмотря на все факты, утверждала, что ее вооруженные силы не оккупировали Азербайджан. Неоднократно было доказано, что все эти утверждения Армении не имеют под собой никаких оснований, и резолюции Совета Безопасности ООН также требовали безоговорочного и немедленного вывода армянских сил. Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Вместо того, чтобы приглашать международные организации в Азербайджан и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, она должна выполнять взятые на себя обязательства. Является фактом, что в последние недели Армения увеличила агрессивную риторику в отношении Азербайджана, совершила провокации против наших Вооруженных сил 5 и 20 марта", - сказал Гаджизаде.

Касательно абсурдных идей, озвученных в очередной раз премьер-министром Армении о том, что Азербайджан якобы "намерен провести этническую чистку" и "совершить акт геноцида", он отметил, что Азербайджан, несмотря на массовые убийства азербайджанцев, совершенные Арменией на протяжении истории, никогда не целился в гражданское население.

"Политика и действия Армении, связанные с террором и массовыми убийствами, зафиксированы со всеми документами в памяти истории, и отрицание этого доказывает, что Армения не отказывается от подобных своих действий. Эти провокационные заявления армянской стороны свидетельствуют о намерении Армении целенаправленно нарушить мирный процесс в условиях возобновления международных усилий по установлению мира в регионе, и подобные шаги должны быть решительно пресечены", - сказал Гаджизаде.