Предотвращение противоправной деятельности Армении – суверенное право Азербайджана – МИД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:20)

БАКУ /Trend/ - Предотвращение противоправной деятельности Армении – суверенное право Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на заседании правительства 30 марта.

Пресс-секретарь МИД назвал неприемлемыми высказывания премьер-министра Армении касательно принятия подразделениями азербайджанской армии, без применения какой-либо силы, соответствующих мер контроля с целью пресечения намерений Армении по использованию дорог к северу от Лачинской дороги, на суверенной территории Азербайджана, для незаконной деятельности с целью дальнейшего обострения ситуации и совершения возможных провокаций путем переброски оружия и боеприпасов на территорию Азербайджана.

Предотвращение незаконной деятельности Армении, которая активно занимается переброской живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, является суверенным правом Азербайджана, и Азербайджан полон решимости принимать все необходимые меры в этом направлении, сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)