«Азерсу» и «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» переданы в управление Государственного агентства водных ресурсов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество «Азерсу» и Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» вместе с их имуществом переданы в управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, созданного на базе Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что распоряжением главы государства председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана назначен Микаилов Заур Рауф оглу.