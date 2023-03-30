Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.
"Сегодня у нас с моим коллегой была очень продуктивная встреча. Обсуждения основывались на общих целях направленных на дальнейшее развитие отношений двух стран", - сказал Байрамов.
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