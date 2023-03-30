Состоялся круглый стол в Академии наук «Литературный Краков»

БАКУ/Trend/ - В Национальной Академии Наук при содействии Международного Научного Культурного Польского центра и «NG Creators Club» прошел Круглый стол на тему «Литературный Краков», посвященный творчеству Лауреатов Нобелевской Премии по Литературе Республики Польша.

Организаторы мероприятия: Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА, Бакинский Славянский Университет.

С приветственным обращением от имени президента Академии Наук, академика Исы Хабибейли к участникам мероприятия обратился исполнительный директор Института Литературы, кандидат филологических наук Мехман Гасанли.

Слова приветствия от имени ректора Бакинского Славянского Университета, доктора философии по социологии Анара Нагиева гостям встречи передал проректор университета, кандидат филологических наук Анвер Аббасов.

С докладами о творчестве польских писателей выступили заведующий отделом Мировой Литературы Института Литературы, доктор филологических наук профессор Гюляр Абдуллабеева, заведующий отделом Образования Института Литературы, доктор философии по социологии Самир Саттаров, старший преподаватель славянской филологии БСУ Эльнара Абдулхалимова, заместитель председателя Польской Общины в Азербайджане Александр Костин.

Далее, свои презентации с индивидуальным переводом стихов лауреатов по литературе представили студенты 3 курса переводческого факультета Бакинского Славянского Университета Самедова Зейнаб, Пашаева Малейка, Мустафаева Афет.

В заключении, участниками круглого стола было рекомендовано и в дальнейшем проводить подобного рода встречи, в целях популяризации высокой литературы среди читательской среды.

Следует отметить, что это уже вторая встреча из цикла мероприятий Проекта «Литературный Краков», посвященная творчеству польских писателей. Первая состоялась в 2021 году в Центре Творчества Максуда Ибрагимбекова и была посвящена юбилею польского писателя-фантаста Станислава Лема.