Утверждения иранской стороны о наличии каких-либо иностранных сил на территории Азербайджана необоснованны – минобороны (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Командующим Сухопутными войсками армии Ирана Киюмарсом Хейдари было озвучено полное клеветы заявление в адрес Азербайджана. В своем абсурдном заявлении он утверждает, что в Азербайджане якобы существуют "сионистские" силы и что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан "использовал террористов ИГ, привезенных из Сирии", и что "они все еще находятся на территории страны". Он также заявляет, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией.

Об этом, как передает в четверг Trend, говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Прежде всего, заявляем, что утверждения иранской стороны о наличии каких-либо иностранных сил на территории Азербайджанской Республики необоснованны и совершенно неприемлемы. На территории Азербайджанской Республики нет сторонних элементов. Хотелось бы напомнить К.Хейдари, что Армения в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией. В результате этой военной агрессии был оккупирован и 137-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Однако иранская сторона ни разу не сделала обвинительных заявлений в адрес Армении. Напротив, за этот период усилилось иранско-армянское братство. И сегодня ни для кого не секрет, что если у Армении два главных союзника в мире, то одним из них является Франция, а вторым - Иран.

Азербайджанская Республика поддерживает территориальную целостность всех стран и не вмешивается во внутренние дела государств.

В ответ на обвинения в том, что Азербайджан якобы "использовал террористов ИГ" в 44-дневной Отечественной войне, заявляем, что славная азербайджанская армия самостоятельно освободила наши земли от оккупации и написала летопись Победы. Заявление иранской стороны - не что иное, как бессмысленное обвинение и клевета. Вызывает иронию и смех тот факт, что это обвинение было выдвинуто именно высокопоставленным военным государства, поддерживающим терроризм, чье имя фигурирует в совершении террористических актов в разных странах мира", - говорится в заявлении минобороны.