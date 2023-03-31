Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сахиба Гафарова рассказала об экотерроре Армении на заседании ООН (ВИДЕО) (Дополнено)

Политика Материалы 31 марта 2023 12:12 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США), приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) – "Нулевые отходы как трансформационное решение в достижении Целей устойчивого развития" и рассказала об экотерроре Армении,

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, выступая на заседании, Сахиба Гафарова подчеркнула актуальность мероприятия, отметив, что вопрос охраны окружающей среды имеет большое значение среди серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество. Спикер сказала, что сделать мир лучше для нынешнего и будущих поколений является нашей общей ответственностью, и отметила важность инициативы "нулевые отходы", выдвинутой первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Гафарова отметила, что данная инициатива, выдвинутая в 2017 году на национальном уровне, в настоящее время получила поддержку во всем мире в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что Азербайджан продемонстрировал поддержку этой резолюции, став ее соавтором. Она также упомянула то, что Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева подписала "Декларацию о глобальном обязательстве по нулевым выбросам во имя мира, который является нашим общим домом".

В своем выступлении председатель парламента отметила, что все страны несут моральное и юридическое обязательство защищать окружающую среду во имя нынешнего и будущих поколений, однако к сожалению, далеко не все страны соблюдают эти обязательства. По ее словам, оккупация Арменией 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, длившаяся около 30 лет, сопровождалась экологическим террором. Армения уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала наши природные ресурсы, загрязняла земли и реки, в том числе реки, находящиеся на границе Армении и Азербайджана. После освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации в 2020 году, там начались масштабные восстановительные и работы по реконструкции.

Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся города и села, соответствующие концепциям "умные города и села","зеленая энергия"," нулевые выбросы" и "нулевые отходы". И первым удачным примером такого подхода является село Агалы, куда уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы.

В завершение своего выступления Гафарова еще раз подчеркнула важность мероприятия и пожелала успехов в работе заседания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости