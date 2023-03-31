Сахиба Гафарова рассказала об экотерроре Армении на заседании ООН (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США), приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) – "Нулевые отходы как трансформационное решение в достижении Целей устойчивого развития" и рассказала об экотерроре Армении,

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, выступая на заседании, Сахиба Гафарова подчеркнула актуальность мероприятия, отметив, что вопрос охраны окружающей среды имеет большое значение среди серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество. Спикер сказала, что сделать мир лучше для нынешнего и будущих поколений является нашей общей ответственностью, и отметила важность инициативы "нулевые отходы", выдвинутой первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Гафарова отметила, что данная инициатива, выдвинутая в 2017 году на национальном уровне, в настоящее время получила поддержку во всем мире в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что Азербайджан продемонстрировал поддержку этой резолюции, став ее соавтором. Она также упомянула то, что Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева подписала "Декларацию о глобальном обязательстве по нулевым выбросам во имя мира, который является нашим общим домом".

В своем выступлении председатель парламента отметила, что все страны несут моральное и юридическое обязательство защищать окружающую среду во имя нынешнего и будущих поколений, однако к сожалению, далеко не все страны соблюдают эти обязательства. По ее словам, оккупация Арменией 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, длившаяся около 30 лет, сопровождалась экологическим террором. Армения уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала наши природные ресурсы, загрязняла земли и реки, в том числе реки, находящиеся на границе Армении и Азербайджана. После освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации в 2020 году, там начались масштабные восстановительные и работы по реконструкции.

Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся города и села, соответствующие концепциям "умные города и села","зеленая энергия"," нулевые выбросы" и "нулевые отходы". И первым удачным примером такого подхода является село Агалы, куда уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы.

В завершение своего выступления Гафарова еще раз подчеркнула важность мероприятия и пожелала успехов в работе заседания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)