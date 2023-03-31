В Азербайджане прошли тактические учения артиллерийских подразделений (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:37)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, c артиллерийскими подразделениями азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Выполнив передислокацию на местности в кратчайшие сроки, подразделения отработали действия по занятию огневых позиций и приведению минометных и артиллерийских установок в боевое состояние.

В ходе практических стрельб были успешно выполнены задачи по уничтожению намеченных целей.

Основной целью проведения учений является улучшение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач при правильном использовании огневых средств, а также совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)