Армения до сих пор отказывается предоставить точные карты заминированных территорий - Сабина Алиева (Дополнено)

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ГУБА /Trend/ - Армения до сих пор отказывается предоставить точные карты заминированных территорий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на проходящей в Губе конференции "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов", посвященной 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Она отметила, что существующая минная проблема, которая привела к многочисленным жертвам, является серьезным препятствием для мира, а также для широкомасштабных строительных и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, задерживает безопасное возвращение людей на родные земли.

"Отмечу, что всего в период Отечественной войны и в послевоенный период мной были подготовлены и разосланы в международные организации и суды 16 отчетов, 28 заявлений, 33 обращения (7 из которых в видеоформате), более 300 пресс-релизов, а также три видеоролика. Данная деятельность успешно продолжается и в настоящее время.

С сожалением хочу отметить, что, несмотря на наличие достаточных доказательств военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, а также актов террора и геноцида, в международном масштабе на эти деяния до сих пор не дано адекватного ответа.

Пользуясь случаем, еще раз призываю международные организации, не допуская двойных стандартов, на основе норм международного права проявить решительную и справедливую позицию в отношении этих тяжких преступлений против азербайджанцев, и признать акт геноцида”, - добавила она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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