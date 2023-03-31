Задержаны лица, пытавшиеся нарушить границу со стороны Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Задержаны два человека, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, 31 марта около 02:00 на территории пограничной заставы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы "Гёйтепе", расположенной вблизи села Аруз Ярдымлинского района, были задержаны два человека, которые нарушив государственную границу, пытались незаконным путем проникнуть из Ирана в Азербайджан.

"В ходе расследования было установлено, что задержанными являются гражданин Ирана Реджеби Джавад Реджеб оглу 1992 года рождения и гражданин Афганистана Эльмиддин Ахмедшах Нуруллах оглу 1994 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)